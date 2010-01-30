Чтобы выполнить обещание Януковича, украинцы должны жить по 110 лет?

Предвыборное обещание кандидата на пост Президента, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о 50 миллионах украинцев в 2020 году невозможно выполнить ни с помощью стимулирования рождаемости, ни путем увеличения продолжительности жизни.

Об этом в статье для газеты «Зеркало недели » заявил сотрудник Института демографии и социальных исследований Павел ШЕВЧУК.

По его словам, в частности, для увеличения количества граждан Украины до 50 миллионов путем увеличения продолжительности жизни, средний возраст украинца должен стать больше ста лет.

«Если бы все люди умирали только по достижении 110 лет и не было миграции (так называемое закрытое население: никто не уезжает и не приезжает), то при условии, что рождаемость сохранится на уровне 2008 года (за 2009-й еще нет окончательных данных), численности населения в 50 млн. Украина достигла бы уже в 2017 году, а к началу 2020-го у нас было бы 51,023 млн. человек. Уровень реалистичности такого условия каждый может себе представить», - сказал П.ШЕВЧУК.

Также он считает маловероятным увеличение количества граждан Украины до 50 млн. путем стимулирования уровня рождаемости.

«Если бы уровень смертности сохранился на уровне 2008 года, и не было бы миграционных перемещений, то уровень рождаемости (суммарный показатель) должен был бы возрасти в два-три раза. При таких условиях численность в 50 млн. населения достигается в середине 2020 года по линейной функции, - отметил эксперт. - Хотят ли украинки рожать почти по пять детей (если учесть процент бесплодия)?».

Единственным реальным, но нежелательным методом увеличить количество украинцев до 50 миллионов является, по мнению П.ШЕВЧУКА, стимулирование массовой и неконтролируемой иммиграции в Украину.

«При условии, что сохранится современный уровень рождаемости и смертности, а также не будет эмиграции (никто не уезжает), и с учетом того, что иммигранты тоже рожают и умирают, как украинцы, нужно было бы принимать ежегодно от 615 до 773 тыс. мигрантов. Общая численность иммигрантов составляла бы 7,6 млн. человек за 2010-2020 гг., а численность населения в 50 млн. была бы достигнута в первой половине 2020 г. По поводу реалистичности сложно что-либо сказать», - констатировал эксперт.