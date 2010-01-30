Киселев призывает во втором туре проложить дорогу Тигипко

Бывший соратник Януковича призывает голосовать 7 февраля за Тимошенко

Киев. 29 января. УНИАН. Народный депутат Украины, бывший член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ призывает избирателей Сергея ТИГИПКО, занявшего третье место на выборах Президента, голосовать за Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

В.КИСЕЛЕВ заметил, что во время первого тура он активно агитировал и поддерживал кандидата в президенты С.ТИГИПКО и он, если бы был избран главой государства, смог бы вывести страну из кризиса. При этом, народный депутат напомнил, что С.ТИГИПКО должен шанс реализовать свою политику и должен им воспользоваться “в должности премьер-министра при Президенте ТИМОШЕНКО”. Он напомнил, что Ю.ТИМОШЕНКО - единственная из двух кандидатов предложила возглавить правительство С.ТИГИПКО. “ЯНУКОВИЧ ему эту должность не предложит и я уверен, да и вы все знаете, что ЯНУКОВИЧ ему эту должность не предложит. Поэтому у сторонников ТИГИПКО есть четкий сигнал”, - сказал В.КИСЕЛЕВ, добавив при этом, что во время второго тура он будет голосовать за Ю.ТИМОШЕНКО.

Отвечая на вопрос, почему он изменил свою позицию и активно критикует лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА членом которой он был, В.КИСЕЛЕВ сказал: ”А почему я не могу поменять свое мнение, когда я вижу, что человек, которого я поддерживаю, делает не то, что обещал?”. При этом он добавил: “Не могут менять своего мнения только мертвые или дураки”. “Я лично поменял свое мнение, потому, что Виктор ЯНУКОВИЧ не тот, каким был в 2004 году. Он не делает выводов из ошибок ни из вчерашних, ни из сегодняшних”, - добавил народный депутат.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября 2009 года президиум политсовета Партии регионов решил исключить В.КИСЕЛЕВА из рядов партии за «нанесения вреда ее репутации и нарушение требований устава» и отозвать В.КИСЕЛЕВА из членов политсовета ПР.

17 сентября В.КИСЕЛЕВ заявил о добровольном выходе из Партии регионов. В.КИСЕЛЕВ также заявил, что В.ЯНУКОВИЧ «передал власть в Крыму криминалитету».

В октябре фракция Партии регионов исключила народного депутата В.КИСЕЛЕВА из своего состава.