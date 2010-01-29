Янукович обещает быть гарантом свободы слова в Украине

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ обещает, что на должности главы государства будет гарантом свободы слова в Украине.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире программы «Шустер Livе» на телеканале «Украина».

На прямой вопрос ведущего, будет ли В.ЯНУКОВИЧ на посту Президента гарантом свободы слова в Украине, лидер Партии регионов уверенно заявил: «Буду!»