Литвин не одобряет решение правительства в отношении Луценко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не одобряет решение Кабинета министров относительно назначения Юрия ЛУЦЕНКО и.о. министра внутренних дел Украины после его освобождения от должности главы ведомства парламентом.

Об этом В.ЛИТВИН заявил в интервью телеканала “Рада”.

“Так не делают”, – сказал он, говоря о решении КМУ.

По словам спикера, такое решение правительства свидетельствует, что “Кабинет министров просто рассматривают как частное учреждение”.

В то же время он отметил, что не берется “давать правовые оценки решению Кабмина”.

Также В.ЛИТВИН отметил, что “кто бы о каком предательстве ни писал воззвания”, решение об отставке Ю.ЛУЦЕНКО является “решением законодательного органа страны”.

Председатель ВР отметил, что перед началом рассмотрения вопроса об отчете главы МВД в парламенте голосов для его отставки не было. По словам В.ЛИТВИНА, “постановка вопроса и само выступление Ю.ЛУЦЕНКО” спровоцировали решение о его отставке.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.