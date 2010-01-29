Кабмин выяснял судьбу Луценко: судья что-то спрятал в сейф и исчез...
Крупко говорит, что не видел и копии иска
|Петр КРУПКО
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.
"Сегодня мы отправили представителя Секретариата Кабинета министров, который в соответствии с доверенностью имеет право представлять Кабинет министров в суде, чтобы получить это решение. Ему сообщили, что судья, который якобы что-то писал, спрятал это в сейф и исчез до понедельника", - сказал П.КРУПКО.
Министр подчеркнул, что Кабинет министров также не получал копии искового заявления, с которым якобы обратился в суд народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).
"Мне неизвестно о существовании такого иска. У нас нет копий искового заявления. Ничего нет", - добавил он.
"КИВАЛОВ выдает желаемое за действительное. Никакого определения суда, в котором признается незаконным решение правительства, я не видел. Ничего не принято, ничего нет", - подчеркнул министр Кабинета министров Украины.
Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.
Согласно сообщению пресс-службы народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА, Окружной административный суд города Киева сегодня, 29 января, по иску народного депутата Украины от Партии регионов В.ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.