Кабмин выяснял судьбу Луценко: судья что-то спрятал в сейф и исчез...

В Окружном административном суде Киева Кабинету министров Украины не подтвердили наличие решения, которым якобы признается незаконным назначение правительством Юрия ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя министра внутренних дел, уполномоченного исполнять обязанности министра.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил министр Кабинета министров Украины Петр КРУПКО.

"Сегодня мы отправили представителя Секретариата Кабинета министров, который в соответствии с доверенностью имеет право представлять Кабинет министров в суде, чтобы получить это решение. Ему сообщили, что судья, который якобы что-то писал, спрятал это в сейф и исчез до понедельника", - сказал П.КРУПКО.

Министр подчеркнул, что Кабинет министров также не получал копии искового заявления, с которым якобы обратился в суд народный депутат Владислав ЛУКЬЯНОВ (фракция Партии регионов).

"Мне неизвестно о существовании такого иска. У нас нет копий искового заявления. Ничего нет", - добавил он.

"КИВАЛОВ выдает желаемое за действительное. Никакого определения суда, в котором признается незаконным решение правительства, я не видел. Ничего не принято, ничего нет", - подчеркнул министр Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Согласно сообщению пресс-службы народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА, Окружной административный суд города Киева сегодня, 29 января, по иску народного депутата Украины от Партии регионов В.ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.