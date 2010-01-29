ГПУ: меморандума между Ющенко и Януковичем не было

В результате проверки по обращению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Генеральная прокуратура Украины не установила факта заключения меморандума о сотрудничестве между ним и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА.

По ее словам, человек, сделавший такое заявление, в органы прокуратуры не являлся, несмотря на официальные обращения к нему. «Я обращалась к штабам (имеется в виду предвыборные штабы В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) имеются ли копии такого меморандума, мне ответили, что нет. Поэтому никаких оснований считать, что такой меморандум был, у нас нет», - сказала Т.КОРНЯКОВА.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.

В Партии регионов, “Нашей Украине” и Секретариате Президента опровергли это заявление.