ГПУ: меморандума между Ющенко и Януковичем не было
Козачок был засланный?
В результате проверки по обращению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Генеральная прокуратура Украины не установила факта заключения меморандума о сотрудничестве между ним и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
|Татьяна КОРНЯКОВА
По ее словам, человек, сделавший такое заявление, в органы прокуратуры не являлся, несмотря на официальные обращения к нему. «Я обращалась к штабам (имеется в виду предвыборные штабы В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА – УНИАН) имеются ли копии такого меморандума, мне ответили, что нет. Поэтому никаких оснований считать, что такой меморандум был, у нас нет», - сказала Т.КОРНЯКОВА.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании.
В Партии регионов, “Нашей Украине” и Секретариате Президента опровергли это заявление.