Генпрокурор: Янукович был осужден незаконно

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в конце 60-х – начале 70-х годов был дважды осужден и отбывал наказание незаконно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он в который раз сообщил, что в 1978 году решением президиума Донецкого областного суда обе судимости (относительно ограбления и причинения телесных повреждений средней тяжести – УНИАН) Виктора ЯНУКОВИЧА были отменены, и уголовное дело в отношении него было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

«И поєтому я считаю, что на сегодня В.ЯНУКОВИЧ не является судимым. Это признано решением суда. А, следовательно, В.ЯНУКОВИЧ был осужден незаконно», - подчеркнул А.МЕДВЕДЬКО, отвечая на уточняющий вопрос журналистов, за что все же дважды отбывал наказание В.ЯНУКОВИЧ.