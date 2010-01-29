Ющенко вывел Луценко из состава СНБО
16:39, 29 января 2010Политика
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Место занял Кихтенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном на его официальном сайте.
Кроме того, Президент ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины начальника Главного управления - командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Александра КИХТЕНКО.
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