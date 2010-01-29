Турчинов - "обнаглевшим регионалам": Луценко легитимно руководит МВД

В правительстве Украины считают Юрия ЛУЦЕНКО вполне легитимным руководителем Министерства внутренних дел и заверяют, что Кабмин не имеет никакой официальной информации о судебном решении, которым приостанавливается постановление о назначении его первым заместителем - исполняющим обязанности руководителя МВД.

Об этом говорится в заявлении первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, которое размещено на сайте Кабинета министров Украины.

“На данный момент ни в правительстве, ни в Министерстве внутренних дел нет никакого постановления никакого суда, которое бы приостанавливало решение Кабинета министров о назначении Ю.ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел”, - отмечается в заявлении.

Информация о том, что Окружной административный суд города Киева приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел в заявлении называется “ложью”.

“Пресс-релизы от депутатов – это очередная ложь Партии регионов. Создается впечатление, что обнаглевшие регионалы хотят перенести свои рейдерские привычки на управление государством. Учитывая это, еще раз подчеркиваю, что Ю.ЛУЦЕНКО абсолютно легитимно руководит Министерством внутренних дел”, - отмечает А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В тот же день на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

Согласно сообщению пресс-службы народного депутата от ПР Сергея КИВАЛОВА, Окружной административный суд города Киева сегодня, 29 января, по иску народного депутата Украины от Партии регионов Владислава ЛУКЬЯНОВА приостановил действие распоряжения правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.