Луценко намерен руководить МВД, пока не пришлют полноценную замену

Юрий Луценко намерен исполнять обязанности министра внутренних дел, пока не будет назначен новый министр.

Об этом он сказал в эфире 5 канала.

"Решение Кабмина может отменить только одно - назначение полноценного нового министра внутренних дел, который сформирует другую команду", - подчеркнул Луценко.

"Пока этого не произойдет, я буду руководить министерством с тем, чтобы выборы прошли в нормальной, спокойной и честной обстановке", - заявил он.

Как известно, в четверг Верховная Рада отправила Луценко в отставку с должности министра внутренних дел.

Через несколько часов на внеочередном заседании правительства, Кабмин назначил Луценко первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.

В свою очередь первый вице-спикер Александр Лавринович заявил, что Партия регионов подаст иск в суд о незаконности назначения Луценко первым заместителем министра внутренних дел. Украинская правда