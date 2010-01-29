Луценко намерен руководить МВД, пока не пришлют полноценную замену
Решение Кабмина может отменить только одно
Юрий Луценко намерен исполнять обязанности министра внутренних дел, пока не будет назначен новый министр.
Об этом он сказал в эфире 5 канала.
"Решение Кабмина может отменить только одно - назначение полноценного нового министра внутренних дел, который сформирует другую команду", - подчеркнул Луценко.
"Пока этого не произойдет, я буду руководить министерством с тем, чтобы выборы прошли в нормальной, спокойной и честной обстановке", - заявил он.
Как известно, в четверг Верховная Рада отправила Луценко в отставку с должности министра внутренних дел.
Через несколько часов на внеочередном заседании правительства, Кабмин назначил Луценко первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.
В свою очередь первый вице-спикер Александр Лавринович заявил, что Партия регионов подаст иск в суд о незаконности назначения Луценко первым заместителем министра внутренних дел. Украинская правда