Янукович предсказывает отставку Тимошенко

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ прогнозирует отставку своего конкурента на выборах Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра в случае его победы в президентской гонке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в эфире гостелерадиокомпании «Крым».

«Я думаю, сразу после президентских выборов ТИМОШЕНКО уйдет в отставку. Долго мы ей не дадим шансов там (в должности главы правительства – УНИАН) задержаться», - сказал он.

«Да и она сама, вообще-то, не захочет (задерживаться)… А зачем ей уже это премьерство, когда она проиграла выборы?» – прибавил В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО чувствует себя «неуютно» в премьерском кресле. «Как только у нее будет возможность сбежать, она сразу сбежит», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Также лидер Партии регионов заявил, что, если он станет главой государства, то не пойдет «по пути преследования своих оппонентов», но от власти будут отстранены «авантюристы, трепачи, люди, неспособные эффективно работать».

«На различных уровнях власти кадры назначались по принципу политической целесообразности или личной преданности, а работать они не смогли эффективно и страну довели до развала», - сказал он.

«Я выстрою кадровую политику по принципу профессионализма, по принципу способности достигать положительного результата или цели», - заявил лидер Партии регионов.