Кравчук о Медведчуке, Тимошенко и генеральном прокуроре

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что бывший глава администрации Президента Украины Леонида КУЧМЫ Виктор МЕДВЕДЧУК в ближайшее время не будет занимать высокие государственные должности из-за негативного восприятия его в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КРАВЧУК заявил на пресс-конференции в Черновцах, отвечая на вопрос УНИАН о возможном возвращении В.МЕДВЕДЧУКА в большую политику в случае победы на выборах Президента Юлии ТИМОШЕНКО.

«Я с Ю.ТИМОШЕНКО обсуждаю все без исключения самые деликатные вопросы. Никаких разговоров, даже намеков – прямо говорю вам, – у Ю.ТИМОШЕНКО нет, когда речь идет о возможном возвращении во власть В.МЕДВЕДЧУКА, тем более – на должность Генпрокурора Украины», - отметил первый Президент Украины

По словам Л.КРАВЧУКА, представление на эту должность вносит Президент, но одобряет большинство в Верховной Раде. “Генпрокурор – это такая должность, к которой причастны и Президент, и парламент, и общественность», – сказал он.

«Я считаю, что В.МЕДВЕДЧУК – профессионал. Но сейчас, когда еще не развеялись вокруг него разные мифы, ему не стоит занимать какую-либо должность. На него очень много вылили грязи и неправды... Таково пока общественное мнение, с которым нужно считаться”, – прибавил Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ранее заявлял, что премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО планирует в случае своей победы на президентских выборах назначить Генпрокурором В.МЕДВЕДЧУКА.