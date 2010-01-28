Литвин: Луценко неправильно себя вел в парламенте

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что при обсуждении вопроса об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины необходимо было исходить «не из политических мотивов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН сказал в эфире Украинского национального радио.

Он выразил убеждение, что «депутатам нужно было при постановке вопроса, при обсуждении этой проблемы, исходить не из политических мотивов, а демонстрировать государственную позицию».

При этом В.ЛИТВИН добавил, «равно же как и министру внутренних дел нужно было понять, что он находится в Верховной Раде Украины, что он министр, а не командир Майдана».

«И эти безосновательные обвинения они падают на благоприятную человеческую почву, но абсолютно для стабильности в Украине ничего не добавляют», - отметил В.ЛИТВИН.

Он отметил, что уровень диалога между парламентом и правительством и, в частности, Министерством внутренних дел «был пещерным».

«В данном случае не может министр отправить в отставку Верховную Раду Украины, ВР отправила в отставку министра», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.