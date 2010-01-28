Янукович решил, что Тимошенко - безграмотная

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен отменить сегодняшнее постановление Кабинета министров о назначении Юрия ЛУЦЕНКО на должность первого заместителя министра, и.о. министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире Государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе.

Он отметил, что с правовой позиции у Ю.ЛУЦЕНКО после решения Верховной Рады о его отставке нет никаких шансов работать министром.

«То, что делает ТИМОШЕНКО, это нарушение закона. Это демонстрирует ее безграмотность относительно закона, своих обязанностей и государства», - заявил кандидат в президенты.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ заметил, что В.ЮЩЕНКО может отменить это постановление Кабмина, и в таком случае у Ю.ТИМОШЕНКО останется лишь возможность обратиться в Конституционный Суд.

«Если Президент этого не сделает, мы обратимся в суд, и будем настаивать, чтобы решение суда было в рамках закона», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.