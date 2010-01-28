Луценко напомнил, что в кино участкового с первого раза не убили

Первый заместитель министра, и.о. министра внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО прогнозирует, что Партия регионов попытается обжаловать сегодняшнее решение Кабинета министров о его назначении.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Я прогнозирую, что Партия регионов с сегодняшнего или с завтрашнего дня приступит к попыткам приостановить такое решение для того, чтобы далее продолжать задуманные ими фальсификации во втором туре выборов. Очевидно, им нужно устранить министра, который на это никогда не согласится… И иметь «карманного», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил фильм «Холодное лето 53-го», когда для захвата села банде необходимо было убить милиционера. «К сожалению, “регионалы” плохо смотрят кино. Там с первой попытки участкового убить не смогли», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.