Рада создала ВСК по Межигорью

Верховная Рада Украины создала Временную следственную комиссию по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции «Межигорье».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 198 из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Для принятия решения о создании ВСК достаточно 150 голосов депутатов.

Поддержали создание ВСК 148 депутатов от БЮТ, 48 от НУ-НС и двое внефракционных.

ВСК должна проверить все аспекты этого вопроса и предоставить обществу достоверную информацию по этому поводу.

Количественный состав ВСК составляет 11 народных депутатов Украины. В частности, 4 от фракции Партии регионов, 3 - от БЮТ, 2 - от НУ-НС и по 1 от Блока Литвина и КПУ.

Председателем ВСК избран депутат от БЮТ Борис ШИЯНОВ, а его заместителем - депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ.

В то же время председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что подпишет данное постановление лишь тогда, когда все фракции ВР подадут свои кандидатуры в состав ВСК, поскольку на данный момент это сделали только фракции НУ-НС и БЮТ.

Срок деятельности Временной следственной комиссии составит три месяца, а отчет планируется заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее трехмесячного срока.