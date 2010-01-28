Янукович советует Луценко быть мужиком

Кандидат в президенты Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что Юрий ЛУЦЕНКО должен быть «мужиком, не унижать себя и уйти в отставку с должности министра внутренних дел».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

Кандидат в президенты критически расценил заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что Ю.ЛУЦЕНКО сегодня будет назначен первым заместителем министра, и.о. министра внутренних дел.

«Что касается ТИМОШЕНКО, это соответствует ее способу и стилю жизни как человека и как политика. Я не удивляюсь ничему в исполнении а-ля ТИМОШЕНКО», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «ТИМОШЕНКО и ЛУЦЕНКО манипулируют обществом, желая сорвать президентские выборы».

В.ЯНУКОВИЧ также выразил уверенность, что «мы не дадим никаких шансов, что это состоится».

«Что касается Ю.ЛУЦЕНКО, то его право - принимать любое решение, но уважающий себя человек, мужик, я думаю, ушел бы в отставку и не стал бы унижаться», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, он заметил, что сегодняшнее результативное голосование народных депутатов, представляющих разные фракции, нельзя расценивать как начало формирования нового коалиционного большинства в парламенте, ведь, по его словам, это уже не первое решение, когда депутаты демонстрировали свою возможность консолидироваться.

«Будет ли большинство, или коалиция в парламенте, я думаю, мы увидим после выборов», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.