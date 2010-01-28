В БЮТ поняли, что Литвин поставил на Януковича

Сегодняшнее голосование в парламенте за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины свидетельствует о том, что Блок Литвина делает ставку на лидера Партии регионов, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

Он отметил, что сегодняшнее голосование еще раз подтвердило, что коалиция в парламенте «де-юре есть, но де-факто ее не существует».

По словам С.МИЩЕНКО, странной является позиция фракции Блока Литвина, которая проголосовала за отставку министра действующего правительства.

«Одно дело, когда разные мнения по поводу законопроектов в пределах коалиции - то это демократия, но когда голосуют за отставку члена правительства, которого сформировала коалиция, - то это уже называется “поставлена ставка до начала игры, которая состоится 7 февраля”, - сказал он.

С.МИЩЕНКО считает, что сегодня фракция Блока Литвина ориентируется уже на кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА.

«Они поставили на то, что Президентом Украины будет другой человек (не Юлия ТИМОШЕНКО – УНИАН)», сказал депутат.

По словам С.МИЩЕНКО, становится понятно, что фракция Блока Литвина «поставила во второму туру не на Ю.ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, за постановление об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Отставку Ю.ЛУЦЕНКО поддержали: 171 народный депутат от Партии регионов, один от БЮТ, 11 от НУ-НС, 27 от КПУ, 19 от Блока Литвина и двое внефракционных депутатов.