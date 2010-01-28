Тимошенко: Луценко продолжит руководить министерством

Юрий ЛУЦЕНКО сегодня будет назначен первым заместителем – исполняющим обязанности главы Министерства внутренних дел, и продолжит руководить министерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Херсоне журналистам заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что назначение пройдет на заседании Кабинета министров Украины, которое назначено на 13.00.

«Не нужно никаких экстремальных заключений делать по этой теме, потому что Ю.ЛУЦЕНКО сегодня в 13.00 на заседании правительства будет назначен первым заместителем министра внутренних дел – исполняющим обязанности. Он будет возглавлять министерство и будет предотвращать фальсификации», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что голосование Верховной Рады за отставку Ю.ЛУЦЕНКО не было для нее неожиданностью.

«Для нас это были ожидаемые действия Партии регионов, потому что за несколько дней до этого Виктор ЯНУКОВИЧ организовал захват госпредприятия (речь идет о полиграфкомбинате «Украина» - УНИАН)… Министр внутренних дел не допустил захвата государственного специализированного предприятия. И именно поэтому такая реакция В.ЯНУКОВИЧА, которая была направлена на отставку Ю.ЛУЦЕНКО, для нас понятна, потому что как раз министр внутренних дел и препятствовал фальсификациям по всей стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Отставку Ю.ЛУЦЕНКО поддержали: 171 народный депутат от Партии регионов, один от БЮТ, 11 от НУ-НС, 27 от КПУ, 19 от Блока Литвина и двое внефракционных депутатов.

Сразу после этого пресс-служба КМУ сообщила о назначении сегодня на 13.00 внеочередного заседания правительства.