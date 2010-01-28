Луценко сравнил себя с героем советского кино

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО связывает попытку отправить его в отставку с попыткой Партии регионов расчистить себе путь для фальсификации президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня с трибуны Верховной Рады.

Он отметил, что когда правоохранительные органы выявляют нарушения в ходе избирательной кампании и делают все, чтобы их пресечь, это почему-то называется давлением, а пресечение беспорядков на полиграфкомбинате «Украина» вообще сравнивают с терроризмом.

«Я прекрасно понимаю, что есть политическая сила, которая осознает, что для победы им нужно сломать нормальный режим избирательного процесса, который состоялся в первом туре», - сказал министр.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что в этом же контексте он рассматривает и сегодняшнюю попытку снять его с должности.

«Вспоминаю классику советского кино – «Холодное лето 53-го», когда банда хотела захватить село, и для этого сначала нужно было грохнуть милиционера. Я прекрасно понимаю: завалить министра - и дорога к ограблению открыта», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он отметил, что сегодняшнее голосование четко продемонстрирует, кто хочет спокойных и честных выборов, а кто хочет возвращения к массовым беспорядкам. «Банда уже в селе, подельники могут определиться», - добавил министр.

Отвечая на вопрос, каким образом Ю.ЛУЦЕНКО объяснит то, что в житомирском офисе одного из депутатов от «Народной самообороны» найдены агитационные материалы, направленные против одного из кандидатов и в которых указывается, что он - «зэк», Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что эти листовки не имеют никакого отношения к избирательному процессу.

«В листовках не содержится никакого призыва голосовать «за» или «против» обоих кандидатов в президенты. Там содержится единственный логотип – «стоп зэк». Если Партия регионов в каждом зэке узнает своего кандидата, я в этом не виноват», - добавил Ю.ЛУЦЕНКО.