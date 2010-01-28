БЮТ хочет, чтобы судьбу Луценко нардепы вершили руками

Фракция БЮТ требует, чтобы голосование по отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО проходило путем поднятия рук каждого народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на внеочередной сессии Верховной Рады заявил народный депутат от БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, фракция БЮТ в связи с этим внесла соответствующий проект постановления.

По его мнению, именно такое голосование будет вполне демократическим, поскольку премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО также назначалась на должность путем поднятия рук.

Кроме того, по словам С.СОБОЛЕВА, фракция БЮТ предлагает сегодня решить вопрос о доукомплектовании состава Центральной избирательной комиссии.