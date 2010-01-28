БЮТ и НУ-НС вытребовали перерыв

В заседании Верховной Рады Украины объявлен получасовой перерыв по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв до 10.37 объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Перед объявлением перерыва В.ЛИТВИН отметил, что фракции БЮТ и НУ-НС требуют провести Согласительный совет по вопросам повестки дня внеочередной сессии.

При этом спикер напомнил, что во время сегодняшней внеочередной сессии планируется рассмотреть четыре вопроса – два в отношении внесения изменений в закон о выборах Президента, а также вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и вопрос о создании ВСК по «Межигорью».