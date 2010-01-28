БЮТ и НУ-НС вытребовали перерыв
10:11, 28 января 2010Политика
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Литвин озвучил требование фракций
В заседании Верховной Рады Украины объявлен получасовой перерыв по требованию фракций БЮТ и НУ-НС.
Как передает корреспондент УНИАН, перерыв до 10.37 объявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.
Перед объявлением перерыва В.ЛИТВИН отметил, что фракции БЮТ и НУ-НС требуют провести Согласительный совет по вопросам повестки дня внеочередной сессии.
При этом спикер напомнил, что во время сегодняшней внеочередной сессии планируется рассмотреть четыре вопроса – два в отношении внесения изменений в закон о выборах Президента, а также вопрос об отставке министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО и вопрос о создании ВСК по «Межигорью».
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