Тимошенко отбыла на юг

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отбыла с рабочей поездкой в Херсонскую и Николаевскую области.

Как передает корреспондент УНИАН, в Херсонской области Ю.ТИМОШЕНКО проведет встречу с представителями учреждений образования и здравоохранения и вручит ключи от школьных автобусов директорам школ области.

В Николаевской области премьер-министр ознакомится с работой ООО «Сандора» и ОАО «Николаевхлеб», а также пообщается с трудовыми коллективами этих предприятий. Ю.ТИМОШЕНКО также проведет встречу с административно-хозяйственным активом Николаевской области.

В ходе поездки премьер планирует дать интервью Херсонской и Николаевской облтелерадиокомпаниям.

Сегодня поздно вечером Ю.ТИМОШЕНКО намерена вернуться в Киев.