Литвин: Тигипко премьером не быть

Спикер Владимир Литвин убежден, что Сергей Тигипко не станет премьер-министром.

Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"Никто не захочет выводить на политическую арену конкурента. Премьер - это самая весомая политическая фигура, она гораздо важнее, чем президент", - подчеркнул спикер.

"У премьера реальные рычаги влияния - это кадры и финансы. Кто согласится иметь себе конкурента, тем более динамичного, тем более, богатого, который будет демонстрировать независимость от финансово-олигархических кланов?", - спросил Литвин.

"Единственное, что мог бы посоветовать - не демонстрировать большое желание конвертировать проценты в должность премьера. Это приведет к тому, что проценты будут потеряны и должности не будет", - подчеркнул он.

"Это будет один из сдерживающих факторов реализовать свои намерения, чтобы проводить досрочные выборы (парламента)", - отметил спикер.

По словам Литвина, если президентом станет Виктор Янукович и объявит досрочные выборы парламента, "то в Верховную Раду заходит Тимошенко, которая не является депутатом, Ющенко, Тигипко и еще ряд групп, и они президента умножают на ноль. И он будет иметь широкие полномочия в пределах улицы Банковой".

"Если побеждает Тимошенко, то оппозиции не будет. Она ее сомнет сразу. Поэтому намерения, которые звучат перед выборами, это не те истинные намерения", - подчеркнул он.

"Если говорить о том, что обещается кресло премьера, то это означает, что намерение управлять всеми...Это просто раздача слонов, которые тебе не принадлежат", - считает спикер.

"Есть практика того, как выполнять обещания. Внести кандидатуру, тем более что она поддержки не найдет, а потом сказать: умываем руки, мы свое выполнили", - отметил Литвин.

Как известно, ранее премьер Юлия Тимошенко предложила Тигипко занять пост премьера после ее победы на президентских выборах.

В свою очередь Тигипко заявил, что готов стать премьер-министром в случае победы на выборах и Тимошенко, и Януковича.

Украинская правда