Сегодня - внеочередная сессия ВР

В Верховной Раде Украины сегодня состоится внеочередная сессия.

Как сообщал УНИАН, внеочередная сессия парламента сзывается председателем ВР Владимиром ЛИТВИНЫМ в соответствии с частью второй статьи 83 Конституции Украины по требованию 164 народных депутатов от Партии регионов и 151 народного депутата от БЮТ.

Повесткой дня предусмотрено рассмотрение 4-х вопросов.

В частности, фракция Партии регионов внесла в повестку дня вопрос о соблюдении Конституции и законов Украины руководством Министерства внутренних дел во время проведения выборов Президента Украины и проект закона о внесении изменений в Закон "О выборах Президента Украины" в отношении организации работы избирательных комиссий.

В свою очередь, депутаты от БЮТ требуют рассмотрение проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах Президента Украины» в отношении недопущения искажения волеизъявления избирателей и проекта постановления ВР “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки законности передачи в аренду Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции “Межигорье”.