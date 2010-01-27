Азаров видит как минимум 5 кандидатов от ПР на должность премьера

Народный депутат от Партии регионов Николай АЗАРОВ подчеркивает, что в Партии регионов имеется как минимум пять кандидатов, достойных и способных быть премьер-министром, а также достаточное количество людей, чтобы сформировать несколько профессиональных, эффективных составов правительства. Об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня во время поездки в Днепропетровск, передает пресс-служба ПР.

Вместе с тем Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вопрос по кандидатуре премьер-министра парламентская фракция «регионалов» еще не рассматривала.

По мнению политика, в конечном итоге кандидатуру премьер-министра должен определять после победы на выборах Виктор ЯНУКОВИЧ – как новоизбранный Президент, как лидер крупнейшей фракции в Верховной Раде и как человек, чью программу развития поддержало большинство граждан Украины, цитирует политика пресс-служба. «Он будет иметь на это полное право», – резюмировал он.