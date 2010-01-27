Кравчук пугает Тигипко потерей силы

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что Сергей ТИГИПКО должен еще до второго тура президентских выборов согласиться на предложение кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО занять должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Если с точки зрения рационализма и перспективы, не вдаваясь в детали - решение ТИГИПКО должно быть в пользу ТИМОШЕНКО», - сказал он.

При этом Л.КРАВЧУК считает, что решение С.ТИГИПКО работать с Ю.ТИМОШЕНКО или с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ должно прозвучать еще до второго тура президентских выборов. «Если он думает сказать это после выборов, то это совсем другая ситуация, это уже очень тонкая дипломатия, настолько тонкая, что даже не видно, но она читается каждому», - сказал Л.КРАВЧУК.

Он считает, что для С.ТИГИПКО «это сложная ситуация».

По мнению Л.КРАВЧУКА, согласие С.ТИГИПКО работать в должности премьер-министра было бы сигналом для общества, что он соглашается на практике проводить декларируемые им изменения и реформы, и его в этой работе поддерживает Президент Ю.ТИМОШЕНКО.

Л.КРАВЧУК считает, что кандидат в президенты В.ЯНУКОВИЧ не сможет предложить С.ТИГИПКО должность премьер-министра по многим причинам.

В частности, он отметил, что такое решение Ю.ТИМОШЕНКО способна принимать сама, в отличие от В.ЯНУКОВИЧА, которому на этот счет необходимо “проконсультироваться с олигархами”.

Кроме того, Л.КРАВЧУК считает, что в команде В.ЯНУКОВИЧА есть свои кандидаты на должность главы правительства, и они не согласятся отдать ее С.ТИГИПКО.

Кроме того, по его мнению, предвыборная программа С.ТИГИПКО ближе к программе Ю.ТИМОШЕНКО. «ТИГИПКО - это европейский выбор, ЯНУКОВИЧ более склонен к восточно-северному выбору», - сказал он.

По убеждению Л.КРАВЧУКА, С.ТИГИПКО будет тяжело объяснить своим избирателям, почему он отказался от предложенной ему Ю.ТИМОШЕНКО должности премьер-министра, поскольку глава правительства имеет все возможности для проведения реформ в экономике, о которых он говорил.

«Он должен объяснить избирателям, почему он отказался. В этой ситуации он теряет возможность набирать силу и голоса на следующих выборах», - добавил Л.КРАВЧУК.