Регионалам завтра важно не Луценко уволить, а поговорить?

Народный депутат, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что завтра на внеочередной сессии Верховной Рады Партия регионов хочет продемонстрировать обществу, как министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО злоупотребляет служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

«Для нас главное продемонстрировать, как Ю.ЛУЦЕНКО злоупотребляет служебным положением и работает открыто на одного из кандидатов, как он втягивает правоохранительные органы в политику, использует их для провокаций», - сказала А.ГЕРМАН.

По ее словам, разговор о его отставке позволит еще раз обратить внимание общества на эти моменты. «Даже не так важно, уволим мы его завтра или уволим его после выборов – это не суть важно», - сказала А.ГЕРМАН. Она отметила, что важно, чтобы общество еще раз послушало, кто такой Ю.ЛУЦЕНКО и чем он занимается.

Как сообщал УНИАН, 28 января состоится внеочередная сессия Верховной Рады, на которой, в частности, депутаты планируют рассмотреть инициированный Партией регионов вопрос об отставке Ю.ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел.