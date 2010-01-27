Герман назвала провокацией данные о захвате суда регионалами

Один из лидеров Партии регионов, народный депутат Анна ГЕРМАН опровергает информацию о появлении депутатов от Партии регионов в помещении Киевского апелляционного административного суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

По словам А.ГЕРМАН, ей ничего не известно о якобы появлении или захвате суда депутатами от Партии регионов. Также, сказала А.ГЕРМАН, ей не известно, какие вопросы рассматривает сегодня суд. По ее словам, если суд что-то рассматривает, то необходимо дождаться его решения и уже затем делать какие-то выводы. «То, что кто-то что-то захватил, это провокация», - заявила А.ГЕРМАН.

В частности, она опровергла информацию о том, что в суде находится депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО.

По ее словам, ему звонили по телефону из партии, и он сообщил, что в то время находился на пресс-конференции.

Также, заверила А.ГЕРМАН, в этом суде нет и каких-либо других депутатов от Партии регионов.

В то же время, председатель Киевского апелляционного административного суда Анатолий ДЕНИСОВ в комментарии УНИАНподтвердил факт вмешательства в работу суда народных депутатов от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО и Валерия БОНДЫКА.

“Они (депутаты Ю.МИРОШНИЧЕНКО и В.БОНДЫК – УНИАН) пришли ко мне в 8.15. Сообщили, что будут находиться у меня в кабинете или приемной до окончания выборов Президента Украины и будут следить за работой суда”, - рассказал председатель КААС.

Он отметил, что законом такие действия не предусмотрены. “Это – вмешательство в деятельность суда”, - подчеркнул А.ДЕНИСОВ.