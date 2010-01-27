Регионалы хотят сидеть в кабинете председателя суда до самых выборов

Председатель Киевского апелляционного административного суда Анатолий ДЕНИСОВ подтверждает факт вмешательства в работу суда народных депутатов от Партии регионов Юрия МИРОШНИЧЕНКО и Валерия БОНДЫКА.

Об этом А.ДЕНИСОВ заявил в комментарии УНИАН.

“Они (депутаты Ю.МИРОШНИЧЕНКО и В.БОНДЫК – УНИАН) пришли ко мне в 8.15. Сообщили, что будут находиться у меня в кабинете или приемной до окончания выборов Президента Украины и будут следить за работой суда”, - рассказал председатель КААС.

Он отметил, что законом такие действия не предусмотрены. “Это – вмешательство в деятельность суда”, - подчеркнул А.ДЕНИСОВ.

В свою очередь В.БОНДЫК сообщил, что он и его коллега Ю.МИРОШНИЧЕНКО прибыли в КААС как народные депутаты, члены профильного комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики в связи с тем, что есть значительный общественный интерес к работе этого суда.

Он напомнил, что именно этот суд в канун первого тура выборов Президента вынес “некоторые противоречивые ночные решения”.

“Поэтому мы как народные депутаты прибыли с целью реализации функции парламентского контроля для ознакомления с работой системы автоматического распределения дел, что предусматривается законом с 1 января 2010 года”, - отметил В.БОНДЫК.

По его словам, председатель суда А.ДЕНИСОВ объяснил, что система автоматического распределения дел в Киевском апелляционном административном суде не работает в связи с отсутствием финансирования.

“Мы находимся в приемной председателя суда с его разрешения, не чиним никакого препятствия работе суда”, - также заявил В.БОНДЫК.

В пресс-службе КААС также сообщили, что на данный момент на территорию суда зашел третий депутат от Партии регионов Эльбрус ТЕДЕЕВ.

Руководство суда также проинформировало о сложившейся ситуации командование специального батальона судебной милиции “Грифон”.

Как сообщал УНИАН, БЮТ заявила, что сегодня утром, 27 января, группа неизвестных лиц под руководством членов Партии регионов В.БОНДЫКА и Ю.МИРОШНИЧЕНКО захватила помещение Апелляционного административного суда Киева. Эти народные депутаты проникли в кабинет председателя суда А.ДЕНИСОВА и взломали базу данных в его компьютере, утверждают в БЮТ.

***Киевский апелляционный административный суд и Высший административный суд определены судебными инстанциями, которые уполномоченные рассматривать дела, связанные с выборами Президента Украины.