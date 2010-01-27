Тигипко - Партии регионов: «Не дождетесь»

Лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО убежден, что новоизбранный Президент Украины должен объявить досрочные парламентские выборы, если потом хочет быть переизбранным на следующий срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Если придет Президент, который хочет быть переизбран в 2015 году, он должен это сделать», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он объяснил это тем, что любому Президенту придется прибегнуть к непопулярным шагам, непопулярным реформам, которые могут растянуться на полтора года, а если следующие парламентские выборы будут в 2012 году, новый Президент может не получить парламентскую поддержку таких непопулярных реформ, и, как следствие, проиграет выборы в 2015 году. В случае, если досрочные парламентские выборы провести сейчас, у нового Президента и новоизбранного парламента будет 5 лет для того, чтобы провести непопулярные реформы и до 2015 года уже получить положительный результат, объяснил С.ТИГИПКО.

Кроме того, он прогнозирует, что в случае сохранения действующего состава Верховной Рады после завершения президентских выборов в ней начнутся «колоссальные политические торги».

Также С.ТИГИПКО посоветовал представителям Партии регионов «не беспокоиться» за результат его политической силы в случае проведения досрочных парламентских выборов (в сегодняшнем номере «Комсомольской правды» Борис КОЛЕСНИКОВ отметил, что С.ТИГИПКО еще придется подтвердить свой результат на президентских выборах во время выборов в ВР – УНИАН).

С.ТИГИПКО убежден, что Партии регионов также придется подтверждать свой результат. «Не дождетесь», - сказал он, выразив уверенность, что он свой результат преумножит.