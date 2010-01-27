Тигипко отказал команде Тимошенко в поддержке

Сергей ТИГИПКО, занявший третье место по результатам первого тура выборов Президента Украины, заявляет, что не будет поддерживать никого из кандидатов во втором туре.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямой телефонной линии в газете «Комсомольская правда в Украине».

«Я выдержу позицию и никого во втором туре поддерживать не буду», - подчеркнул он.

«Сегодня команда ТИМОШЕНКО хочет получить поддержку, такой поддержки не будет», - сказал С.ТИГИПКО, подчеркнув, что он готов только к публичным договоренностям на базе антикризисной программы.

С.ТИГИПКО убежден, что избиратели, которые отдали голоса за него в первом туре, сами могут разобраться, кого поддержать во втором туре, и считает, что его призывы могут обидеть их. «Скажу откровенно, я знаю, что это достаточно образованные и умные люди, мне кажется, что мои призывы могут немного обидеть их, они сами разберутся», - сказал он.

В то же время политик уверен, что все избиратели должны придти на выборы и сделать выбор. «Как они это будут делать, это дело их совести», - подчеркнул С.ТИГИПКО, добавив, что сам он тоже обязательно придет и отдаст свой голос, но не сказал, за кого.

Он также в очередной раз подчеркнул, что не будет во втором туре никому подыгрывать, не будет присоединяться ни к чьей команде. «У меня есть своя команда», - отметил политик.

Между тем он опять сказал, что не будет отказываться от предложения возглавить правительство. «Я готов работать с ЯНУКОВИЧЕМ, я готов работать с ТИМОШЕНКО», - сказал С.ТИГИПКО, добавив, что кто бы из них не стал Президентом, они могут ему предложить пост, и отказываться он не будет.

Как сообщал УНИАН, 26 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что официально предложила С.ТИГИПКО пост премьер-министра Украины в случае ее победы на президенстких выборах и ожидает от него ответа до второго тура.