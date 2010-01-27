Почему Киев превратился в сплошной каток

Разрушительная для бюджета деятельность Черновецкого превратила город в сплошной каток. Об этом журналистам заявил один из лидеров Блока Виталия Кличко, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский.

«За уборку последствий непогоды в городе отвечают две организации: жилищно-эксплуатационные конторы, которые должны чистить от льда придомовые территории, и «Киевавтодор», который должен расчищать дороги, придорожные территории и тротуары», - объяснил оппозиционный политик.

По его словам, негативная работа обеих структур объясняется значительными финансовыми проблемами.

«В прошлом году в связи с нехваткой средств в киевском бюджете произошло значительное сокращение работников «Киевавтодора». Многие работники ушли с работы из-за падения уровня заработной платы – с 2000 до 1300 гривен – и из-за ее постоянных задержек», - отметил Дмитрий Андриевский.

Кроме того, по мнению депутата, еще одним примером непрофессиональной деятельности Черновецкого являются территории, которые уже долгие годы остаются вне баланса, а поэтому и не чистятся от снега или льда.

«Это так называемые внутридворовые проезды, которые не находятся на балансе ни у ЖЭКов, ни в «Автодоре». А потому нет ни ответственных за очистку этих территорий, ни средств на эти работы», - отметил депутат.

Как уже отмечал Дмитрий Андриевский, бюджет Киева за 2009 год недовыполнен больше чем на 7,7 миллиарда гривен. Жилищно-коммунальное хозяйство недополучило 543,8 миллиона гривен, транспорт и дорожное хозяйство профинансированы лишь на 72,2 %.