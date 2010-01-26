Ющенко опять предлагает назначить в ЦИК представителя Литвина
Президент внес кандидатуру
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает назначить членом Центральной избирательной комиссии Александра ОСАДЧУКА.
|Марина СТАВНИЙЧУК
Пресс-служба парламента сообщает, что соответствующее представление внесено в Верховную Раду.
В документе отмечается, что Президент предлагает назначить членом ЦИК А.ОСАДЧУКА с учетом предложения Блока Литвина. 49-летний А.ОСАДЧУК занимает должность руководителя секретариата фракции Блока Литвина в парламенте.
Как сообщал УНИАН, 19 января ВР уволила члена ЦИК Анатолия ПИСАРЕНКО по достижению им предельного возраста для пребывания на госслужбе.
21 января В.ЮЩЕНКО внес в парламент кандидатуру заместителя гендиректора Нацагентства по иностранным инвестициям и развитию Валерия КАРПУНЦОВА на должность члена ЦИК, но депутаты высказались против его назначения.