Янукович отменил рабочую поездку в Харьков
20:14, 26 января 2010Политика
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В этом году уже дважды был
Отменена запланированная на завтра поездка в Харьков кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов, поездка отменена в связи с совещанием в Киеве, в котором должен принимать участие лидер ПР.
О дате поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьков будет сообщено позже, отметил представитель пресс-службы.
Как сообщал УНИАН, в рамках своей предвыборной кампании В.ЯНУКОВИЧ в этом году уже дважды посещал Харьков - 14 и 20 января.
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