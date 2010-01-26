Янукович отменил рабочую поездку в Харьков

Отменена запланированная на завтра поездка в Харьков кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации Партии регионов, поездка отменена в связи с совещанием в Киеве, в котором должен принимать участие лидер ПР.

О дате поездки В.ЯНУКОВИЧА в Харьков будет сообщено позже, отметил представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в рамках своей предвыборной кампании В.ЯНУКОВИЧ в этом году уже дважды посещал Харьков - 14 и 20 января.