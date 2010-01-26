Шевченко: кто не прошел дебаты - не может быть Президентом

Отказ кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА от телевизионных дебатов со своей соперницей Юлией ТИМОШЕНКО - это неуважение к демократическим традициям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение выразил народный депутат от БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

«Это, в конечном итоге, было бы его личным, частным делом, но дело в традициях, которые закладывались десятилетиями. Если это цивилизованная страна, и политики несут ответственность за ее будущее, то ты не имеешь права претендовать на высший пост в государстве, боясь или отказываясь от теледебатов, - встречи один на один со своим главным конкурентом», - сказал А.ШЕВЧЕНКО.

По словам депутата, «дебаты - это не просто возможность поупражняться в ораторском мастерстве, с чем у Виктора Федоровича объективно могут быть проблемы, а возможность показать всей стране реальную разницу между двумя ключевыми претендентами на пост Президента». По его словам, в этой избирательной кампании было очень много грязи и «нечистоплотной» игры, и дебаты - это уникальный шанс начать осмысленную, интеллектуальную дискуссию о будущем страны. “И В.ЯНУКОВИЧ своим отказом может просто украсть у страны такую возможность», - считает народный депутат.

А.ШЕВЧЕНКО надеется, что В.ЯНУКОВИЧ все же примет вызов Ю.ТИМОШЕНКО и придет на теледебаты.