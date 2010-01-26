Митрополит Владимир принял Зурабова

Блаженнейший Митрополит ВЛАДИМИР в своей резиденции в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Украине Михаила ЗУРАБОВА.

Об этом сообщает сайт УПЦ.

Во время встречи с Предстоятелем Украинской православной церкви новоназначенный посол Российской Федерации передал приветствия от Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и премьер-министра Владимира ПУТИНА.

В ходе беседы был обсужден ряд вопросов взаимоотношений России и Украины, а также роль и место Церкви в современных цивилизационных процессах.

Во встрече также принял участие секретарь Предстоятеля УПЦ епископ Переяслав-Хмельницкий АЛЕКСАНДР.