В семейном имении Бандеры зажгут Огонь Славы

На Прикарпатье 29 января по случаю присвоения проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины пройдет областная общественно-политическая акция «На перехресті пам’яті і чину».

Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК. По его словам, 29 января в селе Старый Угринов Калушского району Ивано-Франковской области, в семейном имении Степана Бандеры, возле его памятника начнется областная акция «На перехресті пам’яті і чину». Акция начнется в 15:00, состоится торжественное вече при участии общественности области, духовенства, делегаций из всех районов и городов области и зажигание Огня Славы. Затем огонь передадут делегациям регионов, которые в этот же день (ориентировочно в 17:00) зажгут такие же Огни Славы в районных центрах и городах области, а также лампадки с огнем передадут делегациям из сел, которые поставят их на могилы воинов УПА.

Священники отслужат поминальную панихиду в честь проводника Организации украинских националистов, участники акции зажгут костер памяти. По мнению организаторов акции, таким образом жители области выразят поддержку решению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО присвоить С.Бандере звание Героя Украины и чествования тех, кто погиб за независимость Украинского государства.

Как сообщал УНИАН, 22 января Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал Указ о присвоении звания Героя Украины С.Бандере с предоставлением ордена Державы.

Справка УНИАН. С.Бандера родился 1 января 1909 года в с. Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области. Ивано-Франковский, Львовский и Тернопольский областные советы обращались к Президенту Украины с просьбой присвоить С.Бандере звание Герой Украины (посмертно).