В деле отравления Ющенко появился массажист

В деле относительно отравления во время избирательной кампании 2004 года нынешнего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО появились двое новых фигурантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, один из этих «фигурантов» - массажист. Однако чей именно, А.МЕДВЕДЬКО не уточнил, отметив лишь, что в сентябре прошлого года этот человек выехал за пределы Киева и сейчас его местонахождение неизвестно. В связи с этим Службе безопасности Украины и МВД поручен розыск этого человека, однако, результатов пока еще нет, сказал А.МЕДВЕДЬКО.

В то же время на вопрос относительно причастности к отравлению В.ЮЩЕНКО руководителей группы компаний «Фокстрот», о чем в интервью газете «Факты» заявил экс-председатель СБУ Игорь СМЕШКО, генпрокурор сказал, что «эта ситуация нами также проверяется, но преступление (относительно отравления В.ЮЩЕНКО – УНИАН) пока не раскрыто».

Как сообщалось, во время президентской избирательной кампании в 2004 году В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином. Расследование уголовного дела об его отравлении до сих пор не завершено.

В частности, заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН в интервью СМИ в конце ноября 2006 года заявлял, что В.ЮЩЕНКО могли отравить больше двадцати человек. Р.КУЗЬМИН отметил, что среди подозреваемых могло быть как ближайшее окружение Президента, люди, с которыми он часто общался, так и обслуживающий персонал.

20 декабря 2006 г. В.ЮЩЕНКО заявил, что во время президентской кампании 2004 года он был отравлен на даче бывшего заместителя председателя СБУ В.САЦЮКА.

На днях бывший председатель СБУ И.СМЕШКО заявил в интервью газете "Факты и комментарии", что «примерно за полтора часа до ужина на даче В.САЦЮКА, в тот же вечер, 5 сентября 2004 года, Виктор Андреевич ужинал на даче одного из руководителей фирмы «Фокстрот».

«Как мне рассказал один из участников того ужина, какие-либо специальные мероприятия по безопасности там тоже никем не проводились. Еду, которую употреблял там Виктор Андреевич, никто перед этим тоже не пробовал, и ели там «не из одного котла», а для ЮЩЕНКО даже подавали отдельное порционное блюдо – форель», - отметил экс-председатель СБУ.