Угрожает ли Луценко отставка

Эксперты сомневаются в достаточном количестве голосов народных депутатов за освобождение Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел.

В частности, в интервью УНИАН политолог Сергей ТАРАН, комментируя инициативу Партии регионов освободить Ю.ЛУЦЕНКО, отметил, что второй тур выборов Президента является решающим. В этой ситуации, по его словам, политические силы демонстрируют желание иметь максимальный контроль над всеми государственными институтами, причастными к избирательному процессу. Эксперт добавил, что органы внутренних дел являются одними из важнейших среди них.

С.ТАРАН выразил сомнение в том, что Партии регионов удастся собрать необходимое количество голосов за освобождение Ю.ЛУЦЕНКО. Вместе с тем он добавил, что даже в случае результативного голосования “все равно Ю.ЛУЦЕНКО останется исполняющим обязанности министра внутренних дел”. В таком случае, отметил эксперт, инициативу о рассмотрении в ВР этого вопроса можно рассматривать как “предупреждение для ЛУЦЕНКО со стороны Партии регионов, чтобы он был максимально нейтральным и незаангажированным” во время избирательного процесса.

В свою очередь эксперт Алексей ГОЛОБУЦКИЙ выразил мнение, что такую инициативу “регионалов” можно расценивать как определенную “проверку возможности создания парламентского большинства в поддержку Виктора ЯНУКОВИЧА в случае его победы на выборах Президента”. При этом он добавил, что на сегодня нет необходимого количества голосов для освобождения Ю.ЛУЦЕНКО, а, следовательно, “регионалам” придется искать сторонников в этом вопросе среди депутатов из фракций Коммунистической партии, “Наша Украина – Народная самооборона” и, возможно, Блока Литвина.