В БЮТ подозревают, что в день выборов киевлян будет косить «чума»

В Блоке Юлии Тимошенко заявляют о подготовке Партией регионов массовых фальсификаций в Киеве во время второго тура президентских выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, об этом заявил народный депутат от БЮТ Андрей ПАВЛОВСКИЙ, ссылаясь на информацию, полученную от работников ряда медицинских учреждений Киева.

По его словам, в столичных больницах и госпиталях за 4-5 суток до дня голосования во время второго тура президентских выборов планируется массовая «госпитализация» избирателей лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА с тем, чтобы они имели возможность дважды проголосовать за своего кандидата.

«Для этого лица, лояльные к ЯНУКОВИЧУ, будут «ложиться» в стационар, увеличивая количество избирателей на закрытых участках в Киеве. До предела переполненные больницы, госпиталя и тубдиспансер должны дать не менее 50% за лидера Партии регионов», - сказал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Народный депутат выразил предположение, что «регионалы» таким образом будут пытаться получить двойной результат на выборах.

«После спецучастка избиратель сможет проголосовать еще и на своем избирательном участке, а это является грубым нарушением избирательного законодательства», - отметил депутат.

А.ПАВЛОВСКИЙ также утверждает, что руководство Главного управления здравоохранения Киева оказывает давление на руководителей лечебных учреждений города, на базе которых расположены специальные избирательные участки, с тем, чтобы они провели массовую госпитализацию и обеспечили необходимый процент голосов.

Народный депутат отметил, что готовит обращение к правоохранительным органам с просьбой принять все возможные меры для предотвращения фальсификаций на избирательных участках закрытого типа.

«Также я буду настаивать на вынесении предупреждения первому заместителю председателя КГГА И.КИЛЬЧИЦКОЙ и начальнику Главного управления здравоохранения Киева Л.КАЧУРОВИЙ за давление на руководящий состав медперсонала и угрозы «снять с должностей непослушных» завотделений», - сообщил А.ПАВЛОВСКИЙ.