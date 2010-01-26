Евро на межбанке ушел вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0790/8,0915 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились до 0,2664/0,2669 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,3840/11,4040 грн./евро.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,4097/1,4099 долл./евро (понедельник, 25 января, - 1,4147/1,4149 долл./евро).

В понедельник, 25 января, Национальный банк Украины на рынок не выходил.