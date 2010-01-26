Директор полиграфкомбината «Украина» отрицает обе версии конфликта

Директор полиграфического комбината «Украина» Валентин МУЗЫКА отрицает обе версии конфликта, озвученные ранее представителями Партии регионов и министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО, но и никаких альтернативных версий не выдвигает, пишет газета « Сегодня » (№17 (3441)).

«Работу по печатанию загранпаспортов мы не саботируем. В прошлом году мы напечатали около 300 тыс. загранпаспортов. Но раньше одно из предприятий консорциума ЕДАПС поставляло нам поликарбонатную страницу для загранпаспортов. Теперь от нас хотят, чтобы мы сами ее изготовляли, а это тянет серьезную подготовительную работу. Этот вопрос поднялся аккурат под Новый год, когда мы полностью занялись печатанием бюллетеней: 23 декабря начали и лишь 9-10 января закончили», — опроверг В.МУЗЫКА версию Ю.ЛУЦЕНКО.

Комментируя заявление Партии регионов о попытке БЮТ напечатать дополнительный тираж избирательных бюллетеней, он сказал: «Ко мне как к директору предприятия не обращалась ни одна политическая сила с угрозами или просьбами о нарушении моих должностных обязанностей. К тому же бюллетени печатаются под контролем комиссии, которую формирует ЦИК, и куда входят представители обоих политлагерей».

В.МУЗЫКА также сказал, что четыре дня был в больнице, под капельницей, и лишь вчера днем приехал на комбинат. «То, что здесь происходит, кажется мне нонсенсом. Мы просто стали заложниками выборов», — добавил он.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов заявила о попытке команды Ю.ТИМОШЕНКО сменить руководство комбината "Украина" с целью напечатать лишние 1,5 млн. избирательных бюллетеней.

Вместе с тем в БЮТ назвали эти заявления провокацией.

Кроме того, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что «речь идет не о бюллетенях, речь идет об отстаивании бизнеса, близкого к этой партии. Ни о каких дополнительных тиражах (бюллетеней) речь идти не может», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, «дело в том, что полиграфкомбинат «Украина», в частности, печатает паспорта и другие документы строгой отчетности для государственных нужд. Как известно, народный депутат Украины Василий ГРИЦАК, который является близким к консорциуму ЕДАПС, отказался печатать паспорта в январе, вследствие чего сегодня у нас 60 тыс. граждан заплатили деньги, но не могут получить паспорт, поскольку ЕДАПС, фактически используя свое монопольное положение и влияние на бывшего директора полиграфического комбината «Украина», отказывается выполнять свои обязательства без предварительной оплаты. Следовательно, Министерство финансов, в чьем подчинении находится полиграфкомбинат «Украина», сменило директора».

«Речь идет о том, что монополия ЕДАПС на печатание паспортов будет разорвана», - отметил министр.