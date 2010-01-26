Тимошенко: я хочу сейчас официально предложить Тигипко пост премьера

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что официально предложила Сергею ТИГИПКО пост премьер-министра Украины в случае ее победы на выборах и ожидает от него ответа до второго тура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед отлетом с рабочей поездкой в Хмельницкую и Винницкую области.

«Проанализировав программы всех кандидатов в президенты, которые принимали участие в первом туре, внимательно изучив все предложенные реформы, их последствия, сопоставив программы кандидатов в президенты с моей программой как кандидата в президенты, я хочу сейчас официально предложить Сергею ТИГИПКО пост премьер-министра Украины после моей победы на президентских выборах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она высказала уверенность в том, что стратегическая программа по реформированию Украины и развитию экономики С.ТИГИПКО в большей части совпадает и с ее программой в этом направлении.

«Я точно знаю, что за С.ТИГИПКО отдали голоса те люди, которые хотят изменений в стране также, как и я хочу таких изменений. И поэтому мое предложение базируется на понимании того, что в стране должна быть команда, в которой люди могут быть уверены – команда, которая может провести глубокие изменения в стране», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ждет ответа от С.ТИГИПКО до второго тура президентских выборов. «Я рассчитываю на то, что он даст четкий ответ для того, чтобы люди имели возможность определиться по голосованию во втором туре», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.