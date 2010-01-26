Губернатор: если победит Янукович, Днепропетровску будет плохо

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ заявляет, что „не хотел бы, чтобы родина генеральных секретарей и президентов стала пригородом Донецка”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совещания по вопросам выплаты зарплаты бюджетникам.

Отвечая на вопрос о влиянии президентской компании на дальнейшее развитие Днепропетровской области, В.БОНДАРЬ отметил, что концентрация больших средств у представителей одного региона приведет к ущемлению интересов других областей.

„Не следует питать иллюзий, что при Президенте из Донецка колоссальный бюджет Днепропетровской области будет работать на жителей нашей области. Концентрация двух наибольших бюджетов Украины, в первую очередь, будет работать на задания донецкой команды. Жители страны на ближайшие 10-15 лет могут забыть о равноценности областей”, - отметил В.БОНДАРЬ.

По его словам, сейчас “продолжается соревнование между двумя группами – донецкой и группой “Вся Украина”. Если победит Донецк, сказал В.БОНДАРЬ, для него будет “большой финансовой добычей потенциал Днепропетровска, Харькова, Киева, Львова, Одессы, Запорожья”.

“Мы понимаем, что противостоять активной команде из Донецка на политическом Олимпе может только Днепропетровск при поддержке этих больших городов, где есть деньги и много избирателей. Это главное”, - подчеркнул губернатор.

По его словам, “победа Донецка” приведет к тому, что „лет на 10 мы можем забыть о шансе избрать еще кого-то Президентом”.

“При их умении выживать и сосредоточенном финансовом ресурсе в одних руках даже ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКУ на следующих парламентских выборах нечего будет делать. Их туда не пустят. Я не говорю о президентских выборах”, - заявил В.БОНДАРЬ.

Губернатор Днепропетровщины считает, что концентрация всей власти и бюджетов в руках одной политической силы приведет к авторитаризму.

По его словам, пока не поздно, „нужно всем одуматься и оставить себе шанс на будущий выбор”.