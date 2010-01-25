ЦИК проведет жеребьевку между Януковичем и Тимошенко

28 января Центральная избирательная комиссия проведет жеребьевку относительно очередности предоставления эфирного времени для агитации за государственные средства кандидатам в президенты, которые вышли во второй тур выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК единогласно.

Заседание ЦИК, на котором будет проведена жеребьевка, начнется в 12.00. На нем будет определена очередность предоставления эфира кандидатам на государственном телевидении и радио, а также печатания агитации в газетах «Голос Украины» и «Урядовий кур’єр».

В частности, кандидаты в президенты будут иметь два выступления на телевидении по 45 минут, и два выступления на радио по 30 минут на государственные средства.