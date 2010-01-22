Политики пытаются застолбить Майдан на январь, но...

В Главное управление по вопросам внутренней политики Киевской городской государственной администрации поступили очередные заявки от политических сил разного направления о намерениях провести продолжительные или бессрочные массовые мероприятия на Майдане Незалежности в одно и то же время.

Так, по состоянию на 22 января, согласно поданным заявкам, тексты которых предоставили УНИАН в управлении, Киевская городская организация ВО “Батькивщина” хочет провести бессрочную акцию на Майдане Незалежности с установлением агитационных палаток (начиная с 18 января). Кроме того, есть отдельная заявка от ВО “Батькивщина” на проведение 5 февраля с 18.00 по 22.00 на центральной площади города митинга-концерта. Количество привлеченных лиц не указывается в заявках.

КМО “Союз молодежи регионов Украины” намерен свои мероприятия проводить на Майдане Незалежности с 20 января по 1 марта. В том числе запланирован митинг “Роль молодежи в будущем Украины” на 23 января с 14.00 по 21.00 с участием в нем около 1 тыс. чел.

Кроме того, известно о бессрочной акции на Майдане Незалежности ГО “Народное объединение “ЩИТ”, которая должна была начаться еще 5 января. В ее рамках на 23 января запланирована на главной площади столицы акция “За порядок в Киеве”. К участию в ней планируется привлечь 200 чел.

В мэрии пока не комментируют, будет ли столичная власть пытаться через суд продолжить ограничение на проведение массовых мероприятий на Майдане Незалежности.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день в столице действует решение Окружного административного суда Киева, которым запрещено проведение массовых акций на Майдане Незалежности в период с 9 января по 5 февраля с.г. Решение было принято в связи с обращением столичной власти с требованием ограничить на период президентских выборов проведение каких-либо акций и мероприятий партиями и общественными организациями на центральной площади города.