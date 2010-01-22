Тимошенко: в 1919 г. я бы абсолютно точно была среди сечевых стрельцов

Кандидат в Президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает приложить все усилия к тому, чтобы украинцев не разделяли сложные вопросы истории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины во Львовском оперном театре.

«Для меня политика, которая даст возможность в нашу честную историю Украины поверить всех, – и Восток, и Запад, и Центр Украины – является содержанием моей работы, будущей работы, если Господь и народ Украины даст на должности Президента Украины. Для меня укрепление и развитие нашей родной украинской культуры является содержанием и сущностью пребывания в политике. И я буду прикладывать все усилия для того, чтобы так и было», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сегодня во время посещения могилы известного украинского композитора Владимира Ивасюка вспомнила, какие проблемы были с установлением памятника В.Ивасюка, как боялись в Украине петь украинские песни и как эти песни петь не позволяли.

«Я хочу, чтобы в Украине больше никогда такого не повторилось. Я хочу, чтобы украинцы больше никогда не прятали ни от кого свои флаги, свою культуру и свою настоящую историю. Я думаю, что так и будет», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, неизменным для нее остается то, что в Украине должен быть единственный государственный язык – украинский.

«Для меня является святым наш украинский язык. И я никогда не допущу даже слова о том, что в Украине должен быть любой другой государственный язык, кроме украинского. Единый государственный украинский язык является базисом и основой развития и укрепления Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Также премьер отметила неизменность своей позиции, что на территории Украины не может быть военных баз других государств.

«На территории Украины не может быть никаких военных чужих баз. И никогда я на посту Президента не допущу таких несовместимых с укреплением государства действий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, путь между первым и вторым туром президентских выборов будет очень сложным.

«И еще более нелегкий путь будет, после того как нам удастся одержать победу. Нам с вами придется снова возрождать веру, надежду людей на то, что власть, которая приходит в Украину, будет ей служить», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на президентских выборах демократическим силам необходимо будет снова доказать, что именно демократический выбор Украины является ее будущим.

Вспомнив историю, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что если бы жила в 1918-19 году прошлого столетия, то была бы в рядах сечевых стрельцов.

«Если бы я жила в далеких 1918-1919 годах, то я бы абсолютно точно была среди сечевых стрельцов, потому что там как раз и были настоящие патриоты, там как раз и была настоящая борьба за свободу Украины. Я и сейчас могу вам сказать, что я хочу, как политик, как человек, который служит Украине, быть среди тех людей, которые завоевывали и завоевывают славу, независимость и свободу Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она в очередной раз призвала демократические силы объединиться для поддержки ее как кандидата в президенты.

«Я хочу попросить вас помочь мне не проиграть этот главный важный бой, и именно эти президентские выборы. Я никогда не подведу ни вас, ни Украину, ни наше будущее, которое мы с вами видим одинаково. Украина будет сильным европейским государством. Украина будет сильной среди сильных и никогда не даст разрушить главное – целостность, независимость, суверенность, и все наши шансы будут воплощены в жизнь. Я живу только с одним лозунгом – Украина прежде всего», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.