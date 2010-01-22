У Киева снова нет денег на демонтаж елки на Майдане?

Глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ опасается, что в этом году новогодняя елка в столице может простоять до Дня Киева из-за отсутствия финансирования на ее демонтаж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы А.БРИГИНЦА, переданном УНИАН.

«До прошлого года елку разбирали сразу же после 19 января. А в прошлом году новогодняя елка простояла значительно дольше – почти до начала февраля. А все потому, что в бюджете не нашлось денег на демонтажные работы», - отметил А.БРИГИНЕЦ. Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и в этом году: «Нет нужных 80 тыс. для того, что бы доплатить компании, устанавливающей елку».

В тоже время А.БРИГИНЕЦ. обратил внимание, что нынешняя новогодняя елка - «это не просто елка, а рекламный объект, украшенный символикой одного из «сладких» брендов». Поэтому он допускает, что несколько «простроченных дней» появились не случайно.

«Таким образом, я допускаю, что те, кто не может найти денег на демонтаж елки, прямо заинтересованы в том, что бы неоплаченная реклама в центре столицы находилась там как можно дольше», - предположил А.БРИГИНЕЦ.