ГПУ проверяет регистрацию наблюдателей от Грузии

Генеральная прокуратура организовала проверку регистрации официальных наблюдателей от Республики Грузия на выборах Президента Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным пресс-службы, проверка была организована в связи с поступлением в ГПУ постановления Центральной избирательной комиссии, обращений руководителя избирательного штаба кандидата на пост Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, кандидатов на пост Президента Инны БОГОСЛОВСКОЙ, Михаила БРОДСКОГО и Александра МОРОЗА, группы народных депутатов Украины, в которых содержится информация о возможных нарушениях Конституции Украины, Закона "О выборах Президента Украины", других законов в связи с представлением Посольством Грузии заявлений о регистрации официальных наблюдателей от их государства на выборах Президента Украины.

Кроме этого, в средствах массовой информации опубликовано сообщение о прибытии указанных лиц с целью провоцирования конфликтных ситуаций, организации массовых беспорядков и других действий, направленных на срыв выборов, добавили в Генпрокуратуре.

При этом в пресс-службе отмечают, что Посольство Грузии в Украине 6 и 8 января текущего года обратилось в ЦИК в отношении регистрации 1055 граждан этого иностранного государства как официальных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины 17 января 2010 года.

Вместе с тем, по данным ГПУ, в соответствии с информацией Администрации Государственной пограничной службы Украины, в период с 14 по 19 января 2010 года на территорию Украины прибыли 1872 гражданина Республики Грузия. На данное время не покинули территорию Украины 940 чел.

Генеральной прокуратурой по указанным вопросам организована проверка с привлечением Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщалось, 11 января ЦИК отказала в регистрации 2011 официальным международным наблюдателям от Грузии, мотивируя решение неправильным оформлением наблюдателями документов.

13 января Киевский апелляционный административный суд признал противоправными действия Центральной избирательной комиссии, которая отказала в регистрации наблюдателям от Грузии, и обязал ЦИК рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

17 января ЦИК так и не зарегистрировала официальных международных наблюдателей от Грузии на выборах Президента Украины.

В тот же день ЦИК решила обратиться в Генеральную прокуратуру Украины с целью проверки документов, поданных Грузией на регистрацию международных наблюдателей от этой страны.